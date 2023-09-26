Кочетов Селивёрст — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетов Селивёрст

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Кочетов Иосиф (Ефим) Селиверстович

Мать ребёнка: Кочетова Евдокия

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кочетов Семен Селиверстович

Мать ребёнка: Кочетова Евдокия

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Кочетова Антонина Селиверстовна

Мать ребёнка: Кочетова Евдокия

Рождение ребёнка
1915

Сын: Кочетов Илья Селивёрстович

Мать ребёнка: Кочетова Евдокия

Рождение ребёнка
1920

Сын: Кочетов Дмитрий Селиверстович

Мать ребёнка: Кочетова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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