Кочетов Селивёрст
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Сын: Кочетов Иосиф (Ефим) Селиверстович
Мать ребёнка: Кочетова Евдокия
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кочетов Семен Селиверстович
Мать ребёнка: Кочетова Евдокия
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Кочетова Антонина Селиверстовна
Мать ребёнка: Кочетова Евдокия
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кочетов Илья Селивёрстович
Мать ребёнка: Кочетова Евдокия
Рождение ребёнка
1920
Сын: Кочетов Дмитрий Селиверстович
Мать ребёнка: Кочетова Евдокия
Смерть
Неизвестно