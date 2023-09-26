Кочетова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Сын: Кочетов Иосиф (Ефим) Селиверстович
Отец ребёнка: Кочетов Селивёрст
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кочетов Семен Селиверстович
Отец ребёнка: Кочетов Селивёрст
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Кочетова Антонина Селиверстовна
Отец ребёнка: Кочетов Селивёрст
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кочетов Илья Селивёрстович
Отец ребёнка: Кочетов Селивёрст
Рождение ребёнка
1920
Сын: Кочетов Дмитрий Селиверстович
Отец ребёнка: Кочетов Селивёрст
Смерть
1962