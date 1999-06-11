Кочетова Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти11.06.1999
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Журавлев Петр
Мать: Журавлева Матрена
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Кочетова Надежда Ильинична
Отец ребёнка: Кочетов Илья Селивёрстович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Кочетов Олег Ильич
Отец ребёнка: Кочетов Илья Селивёрстович
Рождение ребёнка
20.10.1941
Дочь: Башкатова Светлана Ильинична
Отец ребёнка: Кочетов Илья Селивёрстович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никулин Павел
Смерть
11.06.1999