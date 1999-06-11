Кочетова Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

11.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Журавлев Петр

Мать: Журавлева Матрена

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Кочетова Надежда Ильинична

Отец ребёнка: Кочетов Илья Селивёрстович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Кочетов Олег Ильич

Отец ребёнка: Кочетов Илья Селивёрстович

Рождение ребёнка
20.10.1941

Дочь: Башкатова Светлана Ильинична

Отец ребёнка: Кочетов Илья Селивёрстович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Павел

Смерть
11.06.1999
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