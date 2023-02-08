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Сексяев Игнатей

Место рождения

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Сексяев Василий

Мать: Сексяева Пелагея

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Сексяев Степан

Мать ребёнка: Сексяева Пелагея

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Сексяева) Наталья

Мать ребёнка: Сексяева Пелагея

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Сексяев Прокофий

Мать ребёнка: Сексяева Пелагея

Рождение ребёнка
1783

Сын: Сексяев Василий

Мать ребёнка: Сексяева Пелагея

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Сексяева) Настаья

Мать ребёнка: Сексяева Пелагея

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Сексяева) Лукерья

Мать ребёнка: Сексяева Пелагея

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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