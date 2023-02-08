Сексяев Игнатей
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Сексяев Василий
Мать: Сексяева Пелагея
Рождение ребёнка
1774
Сын: Сексяев Степан
Мать ребёнка: Сексяева Пелагея
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Сексяева) Наталья
Мать ребёнка: Сексяева Пелагея
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сексяев Прокофий
Мать ребёнка: Сексяева Пелагея
Рождение ребёнка
1783
Сын: Сексяев Василий
Мать ребёнка: Сексяева Пелагея
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Сексяева) Настаья
Мать ребёнка: Сексяева Пелагея
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Сексяева) Лукерья
Мать ребёнка: Сексяева Пелагея
Смерть
Неизвестно