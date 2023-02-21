Сексяева Пелагея
Место рожденияс. Малый Толкай, Бугурусланской округи, Уфимского наместничества, Российской Империи
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Никита
Мать: не указана
с. Малый Толкай, Бугурусланской округи, Уфимского наместничества, Российской Империи
Рождение ребёнка
1774
Сын: Сексяев Степан
Отец ребёнка: Сексяев Игнатей
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Сексяев Игнатей
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сексяев Прокофий
Отец ребёнка: Сексяев Игнатей
Рождение ребёнка
1783
Сын: Сексяев Василий
Отец ребёнка: Сексяев Игнатей
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Настаья
Отец ребёнка: Сексяев Игнатей
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Сексяев Игнатей
Смерть
Неизвестно