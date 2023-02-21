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Сексяева Пелагея

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Место рождения

с. Малый Толкай, Бугурусланской округи, Уфимского наместничества, Российской Империи

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Никита

Мать: не указана

с. Малый Толкай, Бугурусланской округи, Уфимского наместничества, Российской Империи
Рождение ребёнка
1774

Сын: Сексяев Степан

Отец ребёнка: Сексяев Игнатей

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Сексяев Игнатей

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Сексяев Прокофий

Отец ребёнка: Сексяев Игнатей

Рождение ребёнка
1783

Сын: Сексяев Василий

Отец ребёнка: Сексяев Игнатей

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Настаья

Отец ребёнка: Сексяев Игнатей

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Сексяев Игнатей

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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