Богданов Bogdanoff Дорофей Dorofey Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Bogdanoff Дорофей Dorofey Осипович

Место рождения

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1757

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Богданов Bogdanoff Осип Григорьевич

Мать: Богданова Евдокия Степанова

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1762

Дочь: София Дорофеевна

Мать ребёнка: Богданова Евдокия

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1763
Селение Воронцовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Армения.
В 6 лет живет уже без родителей с братом Григорием и братом Лукьяном с семьями в семье дяди родного Егора Кондратьевича Богданова он же СМАГИН (видимо ранее была фамилия Смагины). Родители умерли до ... Показать все
Рождение ребёнка
1779

Сын: Богданов Bogdanoff Марк Mark Дорофеевич

Мать ребёнка: Богданова Евдокия

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Степанида Дорофеевна

Мать ребёнка: Богданова Евдокия

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1787

Сын: Богданов (bogdanoff) Трофим Дорофеевич

Мать ребёнка: Богданова Евдокия

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1795
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В 38 лет живет с женой Евдокией сыном Марком 15 лет и дочерью Софьей с вдовой мамой и братьями Игнатом 36 лет и братом Ефимом 30 лет и другими в Солдатской Вихляйке под Тамбовом.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Богданов Bogdanoff Степан Stepan Дорофеевич

Мать ребёнка: Богданова Евдокия

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1811
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 54 года живет с семьями сыновей Марка 31 года, Трофима 23 лет и Степана 13 лет в Малых Копенах но в 1816 году уже переселен в Батаевку.
Упоминание
1835
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
В ревизской сказке за 1835 год записан как умерший в 1826 году.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Евдокия

Смерть
1826
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
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