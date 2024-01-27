Богданов Bogdanoff Дорофей Dorofey Осипович
Место рожденияТамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1757
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Рождение
1757
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1762
Дочь: София Дорофеевна
Мать ребёнка: Богданова Евдокия
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1763
Селение Воронцовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Армения.
В 6 лет живет уже без родителей с братом Григорием и братом Лукьяном с семьями в семье дяди родного Егора Кондратьевича Богданова он же СМАГИН (видимо ранее была фамилия Смагины). Родители умерли до ... Показать все
Рождение ребёнка
1779
Сын: Богданов Bogdanoff Марк Mark Дорофеевич
Мать ребёнка: Богданова Евдокия
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Степанида Дорофеевна
Мать ребёнка: Богданова Евдокия
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1787
Сын: Богданов (bogdanoff) Трофим Дорофеевич
Мать ребёнка: Богданова Евдокия
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1795
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В 38 лет живет с женой Евдокией сыном Марком 15 лет и дочерью Софьей с вдовой мамой и братьями Игнатом 36 лет и братом Ефимом 30 лет и другими в Солдатской Вихляйке под Тамбовом.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Богданов Bogdanoff Степан Stepan Дорофеевич
Мать ребёнка: Богданова Евдокия
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1811
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 54 года живет с семьями сыновей Марка 31 года, Трофима 23 лет и Степана 13 лет в Малых Копенах но в 1816 году уже переселен в Батаевку.
Упоминание
1835
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
В ревизской сказке за 1835 год записан как умерший в 1826 году.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Евдокия
Смерть
1826
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии