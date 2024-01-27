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Богданова Евдокия Степанова

Место рождения

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1750

Сын: Богданова (bogdanoff) Ирина Осиповна

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Осип Григорьевич

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1757

Сын: Богданов Bogdanoff Дорофей Dorofey Осипович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Осип Григорьевич

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Арина Осиповна

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Осип Григорьевич

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1759

Сын: Богданов Bogdanoff Игнат Ignat Осипович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Осип Григорьевич

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1767

Сын: Богданов Bogdanoff Ефим Yefim Осипович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Осип Григорьевич

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1795
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В возрасте 64 лет, муж уже умер с детьми живет в Солдатской Вихляйке под Тамбововом.
Смерть
Неизвестно
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