Богданова Евдокия Степанова
Место рожденияТамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1750
Сын: Богданова (bogdanoff) Ирина Осиповна
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Осип Григорьевич
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1757
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Арина Осиповна
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Осип Григорьевич
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1759
Сын: Богданов Bogdanoff Игнат Ignat Осипович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Осип Григорьевич
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1767
Сын: Богданов Bogdanoff Ефим Yefim Осипович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Осип Григорьевич
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1795
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В возрасте 64 лет, муж уже умер с детьми живет в Солдатской Вихляйке под Тамбововом.
Смерть
Неизвестно