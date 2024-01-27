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Богданова Евдокия

Место рождения

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1762

Дочь: София Дорофеевна

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дорофей Dorofey Осипович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1779

Сын: Богданов Bogdanoff Марк Mark Дорофеевич

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дорофей Dorofey Осипович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Степанида Дорофеевна

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дорофей Dorofey Осипович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1787

Сын: Богданов (bogdanoff) Трофим Дорофеевич

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дорофей Dorofey Осипович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1796

Сын: Богданов Bogdanoff Степан Stepan Дорофеевич

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дорофей Dorofey Осипович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Bogdanoff Дорофей Dorofey Осипович

Смерть
Неизвестно
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