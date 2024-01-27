Богданова Евдокия
Место рожденияТамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
1758
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1762
Дочь: София Дорофеевна
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дорофей Dorofey Осипович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1779
Сын: Богданов Bogdanoff Марк Mark Дорофеевич
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дорофей Dorofey Осипович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Степанида Дорофеевна
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дорофей Dorofey Осипович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1787
Сын: Богданов (bogdanoff) Трофим Дорофеевич
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дорофей Dorofey Осипович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1796
Сын: Богданов Bogdanoff Степан Stepan Дорофеевич
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Дорофей Dorofey Осипович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно