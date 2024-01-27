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Богданов Bogdanoff Осип Григорьевич

Место рождения

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1732

Дата смерти

Около 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Богданов Bogdanoff Смагин Григорий Кондратьевич

Мать: не указана

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1750

Сын: Богданова (bogdanoff) Ирина Осиповна

Мать ребёнка: Богданова Евдокия Степанова

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1757

Сын: Богданов Bogdanoff Дорофей Dorofey Осипович

Мать ребёнка: Богданова Евдокия Степанова

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Арина Осиповна

Мать ребёнка: Богданова Евдокия Степанова

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1759

Сын: Богданов Bogdanoff Игнат Ignat Осипович

Мать ребёнка: Богданова Евдокия Степанова

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1763
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В 31 год живет с семьей женой Авдотьей 30 лет и детьми: Дорофеем 6 лет, Игнатом 4 лет, Ириной 13 лет и Ариной 9 лет. Отца и матери уже нет. Живет в семье дяди Егора Кондратьева Богданова 50 лет в Солд... Показать все
Рождение ребёнка
1767

Сын: Богданов Bogdanoff Ефим Yefim Осипович

Мать ребёнка: Богданова Евдокия Степанова

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Около 1790
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
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