Богданов Bogdanoff Осип Григорьевич
Место рожденияТамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1732
Дата смертиОколо 1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1732
Отец: Богданов Bogdanoff Смагин Григорий Кондратьевич
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1750
Сын: Богданова (bogdanoff) Ирина Осиповна
Мать ребёнка: Богданова Евдокия Степанова
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1757
Сын: Богданов Bogdanoff Дорофей Dorofey Осипович
Мать ребёнка: Богданова Евдокия Степанова
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Арина Осиповна
Мать ребёнка: Богданова Евдокия Степанова
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1759
Сын: Богданов Bogdanoff Игнат Ignat Осипович
Мать ребёнка: Богданова Евдокия Степанова
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1763
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В 31 год живет с семьей женой Авдотьей 30 лет и детьми: Дорофеем 6 лет, Игнатом 4 лет, Ириной 13 лет и Ариной 9 лет. Отца и матери уже нет. Живет в семье дяди Егора Кондратьева Богданова 50 лет в Солд... Показать все
Рождение ребёнка
1767
Сын: Богданов Bogdanoff Ефим Yefim Осипович
Мать ребёнка: Богданова Евдокия Степанова
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Около 1790
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка