(Богданова (Bogdanoff)) Арина Осиповна
Место рожденияТамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1795
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В 37 лет живет без семьи, мужа и детей, одна с родителями и родными в Солдатской Вихляйке под Тамбовом
Смерть
Неизвестно