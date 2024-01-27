(Богданова (Bogdanoff)) Арина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Богданова (Bogdanoff)) Арина Осиповна

Место рождения

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Богданов Bogdanoff Осип Григорьевич

Мать: Богданова Евдокия Степанова

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1795
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В 37 лет живет без семьи, мужа и детей, одна с родителями и родными в Солдатской Вихляйке под Тамбовом
Смерть
Неизвестно
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