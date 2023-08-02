Рябуха Ефим
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Клименко (Рябуха) Ирина Ефимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
10.02.1903
Дочь: Лысенко (Рябуха) Феодора Ефимовна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно