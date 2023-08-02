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Рябуха Ефим

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Клименко (Рябуха) Ирина Ефимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1890

Сын: Рябуха Никита Ефимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1895

Сын: Рябуха Василий Ефимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1899

Сын: Рябуха Антон Ефимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
10.02.1903

Дочь: Лысенко (Рябуха) Феодора Ефимовна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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