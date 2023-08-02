Рябуха Антон Ефимович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Рябуха Ефим
Мать: ?
Бракосочетание
17.01.1916
Рождение ребёнка
10.05.1917
Дочь: (Рябуха) Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Рябуха (Сиденко) Дарья Владимировна
Рождение ребёнка
10.12.1921
Дочь: (Рябуха) Мария Антоновна
Мать ребёнка: Рябуха (Сиденко) Дарья Владимировна
Рождение ребёнка
06.02.1923
Дочь: (Рябуха) Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Рябуха (Сиденко) Дарья Владимировна
Смерть
Неизвестно