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Рябуха Антон Ефимович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Рябуха Ефим

Мать: ?

Бракосочетание
17.01.1916

Жена: Рябуха (Сиденко) Дарья Владимировна

Рождение ребёнка
10.05.1917

Дочь: (Рябуха) Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Рябуха (Сиденко) Дарья Владимировна

Рождение ребёнка
10.12.1921

Дочь: (Рябуха) Мария Антоновна

Мать ребёнка: Рябуха (Сиденко) Дарья Владимировна

Рождение ребёнка
06.02.1923

Дочь: (Рябуха) Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Рябуха (Сиденко) Дарья Владимировна

Смерть
Неизвестно

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