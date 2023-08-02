Рябуха (Сиденко) Дарья Владимировна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
17.01.1916
Рождение ребёнка
10.05.1917
Дочь: (Рябуха) Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Рябуха Антон Ефимович
Рождение ребёнка
10.12.1921
Дочь: (Рябуха) Мария Антоновна
Отец ребёнка: Рябуха Антон Ефимович
Рождение ребёнка
06.02.1923
Дочь: (Рябуха) Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Рябуха Антон Ефимович
Смерть
Неизвестно