Рябуха (Сиденко) Дарья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябуха (Сиденко) Дарья Владимировна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Сиденко Владимир Максимович

Мать: Сиденко Елена Сидоровна

Бракосочетание
17.01.1916

Муж: Рябуха Антон Ефимович

Рождение ребёнка
10.05.1917

Дочь: (Рябуха) Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Рябуха Антон Ефимович

Рождение ребёнка
10.12.1921

Дочь: (Рябуха) Мария Антоновна

Отец ребёнка: Рябуха Антон Ефимович

Рождение ребёнка
06.02.1923

Дочь: (Рябуха) Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Рябуха Антон Ефимович

Смерть
Неизвестно

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