Сиденко Елена Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Сиденко Иван Владимирович
Отец ребёнка: Сиденко Владимир Максимович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Рябуха Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Сиденко Владимир Максимович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Сиденко Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Сиденко Владимир Максимович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Сиденко Владимир Максимович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Сиденко Евмений Владимирович
Отец ребёнка: Сиденко Владимир Максимович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Сиденко Николай Владимирович
Отец ребёнка: Сиденко Владимир Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно