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Сиденко Елена Сидоровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Сиденко Иван Владимирович

Отец ребёнка: Сиденко Владимир Максимович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Рябуха Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Сиденко Владимир Максимович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Сиденко Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Сиденко Владимир Максимович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Сиденко Владимир Максимович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Сиденко Евмений Владимирович

Отец ребёнка: Сиденко Владимир Максимович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Сиденко Николай Владимирович

Отец ребёнка: Сиденко Владимир Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиденко Владимир Максимович

Смерть
Неизвестно
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