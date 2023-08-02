Сиденко Владимир Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиденко Владимир Максимович

Сиденко Владимир Максимович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Сиденко Максим

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиденко Елена Сидоровна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Сиденко Иван Владимирович

Мать ребёнка: Сиденко Елена Сидоровна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Рябуха (Сиденко) Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Сиденко Елена Сидоровна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Сиденко Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Сиденко Елена Сидоровна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Сиденко) Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Сиденко Елена Сидоровна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Сиденко Евмений Владимирович

Мать ребёнка: Сиденко Елена Сидоровна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Сиденко Николай Владимирович

Мать ребёнка: Сиденко Елена Сидоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.