Сиденко Владимир Максимович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Сиденко Максим
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сиденко Елена Сидоровна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Сиденко Иван Владимирович
Мать ребёнка: Сиденко Елена Сидоровна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Рябуха (Сиденко) Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Сиденко Елена Сидоровна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Сиденко Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Сиденко Елена Сидоровна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Сиденко) Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Сиденко Елена Сидоровна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Сиденко Евмений Владимирович
Мать ребёнка: Сиденко Елена Сидоровна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Сиденко Николай Владимирович
Мать ребёнка: Сиденко Елена Сидоровна
Смерть
Неизвестно