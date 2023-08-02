Рябуха Василий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти12.11.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Рябуха Ефим
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябуха Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
15.08.1920
Сын: Рябуха Константин Васильевич
Мать ребёнка: Рябуха Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
22.10.1921
Дочь: (Рябуха) Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Рябуха Анна Тихоновна
Смерть
12.11.1921