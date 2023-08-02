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Рябуха Василий Ефимович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1895

Дата смерти

12.11.1921

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Рябуха Ефим

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябуха Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
15.08.1920

Сын: Рябуха Константин Васильевич

Мать ребёнка: Рябуха Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
22.10.1921

Дочь: (Рябуха) Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Рябуха Анна Тихоновна

Смерть
12.11.1921

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