Рябуха Анна Тихоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1920
Сын: Рябуха Константин Васильевич
Отец ребёнка: Рябуха Василий Ефимович
Рождение ребёнка
22.10.1921
Дочь: Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Рябуха Василий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно