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Рябуха Анна Тихоновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1920

Сын: Рябуха Константин Васильевич

Отец ребёнка: Рябуха Василий Ефимович

Рождение ребёнка
22.10.1921

Дочь: Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Рябуха Василий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябуха Василий Ефимович

Смерть
Неизвестно