Мещерякова (Сорокина) Матрена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения08.11.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1899
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.01.1916
Рождение ребёнка
04.04.1919
Сын: Мещеряков Георгий Константинович
Отец ребёнка: Мещеряков Константин Федорович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Мещерякова) Клавдия Константиновна
Отец ребёнка: Мещеряков Константин Федорович
Рождение ребёнка
03.07.1923
Дочь: (Мещерякова) Зиновья Константиновна
Отец ребёнка: Мещеряков Константин Федорович
Смерть
Неизвестно