Мещерякова (Сорокина) Матрена Сергеевна 08.11.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мещерякова (Сорокина) Матрена Сергеевна

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

08.11.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1899

Отец: Сорокин Сергей Федорович

Мать: Сорокина Елизавета Ивановна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
31.01.1916

Муж: Мещеряков Константин Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.04.1919

Сын: Мещеряков Георгий Константинович

Отец ребёнка: Мещеряков Константин Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Мещерякова) Клавдия Константиновна

Отец ребёнка: Мещеряков Константин Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.07.1923

Дочь: (Мещерякова) Зиновья Константиновна

Отец ребёнка: Мещеряков Константин Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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