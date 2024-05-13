Сорокина Елизавета Ивановна 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокина Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
30.09.1896

Муж: Сорокин Сергей Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.07.1897

Сын: Сорокин Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Сорокин Сергей Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.10.1898

Дочь: (Сорокина) Гликерия Сергеевна

Отец ребёнка: Сорокин Сергей Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.11.1899

Дочь: Мещерякова (Сорокина) Матрена Сергеевна

Отец ребёнка: Сорокин Сергей Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.09.1902

Дочь: (Сорокина) Фекла Сергеевна

Отец ребёнка: Сорокин Сергей Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.03.1904

Дочь: Юрченко (Сорокина) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Сорокин Сергей Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.10.1906

Дочь: (Сорокина) Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Сорокин Сергей Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.08.1908

Дочь: Безхмельницина (Сорокина) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Сорокин Сергей Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.03.1910

Дочь: Шипулина (Сорокина) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Сорокин Сергей Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Сорокина) Матрона Сергеевна

Отец ребёнка: Сорокин Сергей Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.01.1915

Сын: Сорокин Тимофей Сергеевич

Отец ребёнка: Сорокин Сергей Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.12.1917

Дочь: (Сорокина) Доминика Сергеевна

Отец ребёнка: Сорокин Сергей Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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