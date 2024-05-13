Сорокина Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Сорокин Сергей Федорович
Дочь: (Сорокина) Гликерия Сергеевна
Отец ребёнка: Сорокин Сергей Федорович
Дочь: Мещерякова (Сорокина) Матрена Сергеевна
Отец ребёнка: Сорокин Сергей Федорович
Дочь: (Сорокина) Фекла Сергеевна
Отец ребёнка: Сорокин Сергей Федорович
Дочь: Юрченко (Сорокина) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Сорокин Сергей Федорович
Дочь: (Сорокина) Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Сорокин Сергей Федорович
Дочь: Безхмельницина (Сорокина) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Сорокин Сергей Федорович
Дочь: Шипулина (Сорокина) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Сорокин Сергей Федорович
Дочь: (Сорокина) Матрона Сергеевна
Отец ребёнка: Сорокин Сергей Федорович
Сын: Сорокин Тимофей Сергеевич
Отец ребёнка: Сорокин Сергей Федорович
Дочь: (Сорокина) Доминика Сергеевна
Отец ребёнка: Сорокин Сергей Федорович