Сорокин Тимофей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения23.01.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1915
Крещение
24.01.1915
Упоминание
01.05.1924
Посемейные списки
Работа или профессия
1932
рабочий | Место работы: Колхоз им. Фрунзе Должность: рабочий
Упоминание
22.09.1936
Репрессия | Член к-за им. Фрунзе. Проживал: Парфеновский р-н, с. Боровское. Арестован 29 сентября 1936 г. Приговорен: Запсибкрайсуд 3 февраля 1937 г., обв.: по ст. 58-10 ч. 1. Приговор: к 3 годам лише... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно