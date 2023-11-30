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Сорокин Тимофей Сергеевич

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.01.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1915

Отец: Сорокин Сергей Федорович

Мать: Сорокина Елизавета Ивановна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
24.01.1915
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
01.05.1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Посемейные списки
Работа или профессия
1932
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
рабочий | Место работы: Колхоз им. Фрунзе Должность: рабочий
Упоминание
22.09.1936
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Репрессия | Член к-за им. Фрунзе. Проживал: Парфеновский р-н, с. Боровское. Арестован 29 сентября 1936 г. Приговорен: Запсибкрайсуд 3 февраля 1937 г., обв.: по ст. 58-10 ч. 1. Приговор: к 3 годам лише... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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