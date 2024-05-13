Мещеряков Константин Федорович
Место рождения
Дата рождения18.03.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Крещение
08.03.1898
Бракосочетание
31.01.1916
Рождение ребёнка
04.04.1919
Сын: Мещеряков Георгий Константинович
Мать ребёнка: Мещерякова (Сорокина) Матрена Сергеевна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: (Мещерякова) Клавдия Константиновна
Мать ребёнка: Мещерякова (Сорокина) Матрена Сергеевна
Рождение ребёнка
03.07.1923
Дочь: (Мещерякова) Зиновья Константиновна
Мать ребёнка: Мещерякова (Сорокина) Матрена Сергеевна
Смерть
Неизвестно