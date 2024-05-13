Мещеряков Константин Федорович 18.03.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мещеряков Константин Федорович

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

18.03.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
08.03.1898
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
31.01.1916

Жена: Мещерякова (Сорокина) Матрена Сергеевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.04.1919

Сын: Мещеряков Георгий Константинович

Мать ребёнка: Мещерякова (Сорокина) Матрена Сергеевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1921

Дочь: (Мещерякова) Клавдия Константиновна

Мать ребёнка: Мещерякова (Сорокина) Матрена Сергеевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.07.1923

Дочь: (Мещерякова) Зиновья Константиновна

Мать ребёнка: Мещерякова (Сорокина) Матрена Сергеевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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