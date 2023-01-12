Ильиных Георгий Парамонович
Место рождения
Дата рождения13.04.1785 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1785 ст.
Крещение
16.04.1785 ст.
Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
26.01.1803 ст.
Сын: Ильиных Василий Георгиевич
Мать ребёнка: (Ильиных) Агафья
Рождение ребёнка
12.12.1804 ст.
Дочь: (Ильиных) Лукия Георгиевна
Мать ребёнка: (Ильиных) Агафья
Рождение ребёнка
15.11.1806 ст.
Дочь: (Ильиных) Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: (Ильиных) Агафья
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: (Ильиных) Елизавета Егоровна
Мать ребёнка: (Ильиных) Агафья
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: (Ильиных) Авдотья Егоровна
Мать ребёнка: (Ильиных) Агафья
Место жительства
13.12.1815 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Сын: Ильиных Александр Георгиевич
Мать ребёнка: (Ильиных) Мария
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Мать ребёнка: (Ильиных) Мария
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: Ильиных Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: (Ильиных) Мария
Место жительства
22.10.1833 ст.