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Ильиных Георгий Парамонович

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

13.04.1785 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1785 ст.

Отец: Ильиных Парамон Яковлевич

Мать: Ильиных, Федоровна Марфа

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Крещение
16.04.1785 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
26.01.1803 ст.

Сын: Ильиных Василий Георгиевич

Мать ребёнка: (Ильиных) Агафья

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.12.1804 ст.

Дочь: (Ильиных) Лукия Георгиевна

Мать ребёнка: (Ильиных) Агафья

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.11.1806 ст.

Дочь: (Ильиных) Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: (Ильиных) Агафья

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: (Ильиных) Елизавета Егоровна

Мать ребёнка: (Ильиных) Агафья

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: (Ильиных) Авдотья Егоровна

Мать ребёнка: (Ильиных) Агафья

Место жительства
13.12.1815 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Ильиных Александр Георгиевич

Мать ребёнка: (Ильиных) Мария

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Ильиных Яков Георгиевич

Мать ребёнка: (Ильиных) Мария

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Ильиных Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: (Ильиных) Мария

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
22.10.1833 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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