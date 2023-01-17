(Ильиных) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Сын: Ильиных Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Ильиных Георгий Парамонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Отец ребёнка: Ильиных Георгий Парамонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: Ильиных Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Ильиных Георгий Парамонович