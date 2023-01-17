(Ильиных) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ильиных) Мария

(Ильиных) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Ильиных Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Ильиных Георгий Парамонович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Ильиных Яков Георгиевич

Отец ребёнка: Ильиных Георгий Парамонович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Ильиных Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Ильиных Георгий Парамонович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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