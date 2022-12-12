(Ильиных) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1803 ст.
Сын: Ильиных Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Ильиных Георгий Парамонович
Рождение ребёнка
12.12.1804 ст.
Дочь: Лукия Георгиевна
Отец ребёнка: Ильиных Георгий Парамонович
Рождение ребёнка
15.11.1806 ст.
Дочь: Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Ильиных Георгий Парамонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Елизавета Егоровна
Отец ребёнка: Ильиных Георгий Парамонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Дочь: Авдотья Егоровна
Отец ребёнка: Ильиных Георгий Парамонович