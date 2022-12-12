(Ильиных) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1803 ст.

Сын: Ильиных Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Ильиных Георгий Парамонович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.12.1804 ст.

Дочь: Лукия Георгиевна

Отец ребёнка: Ильиных Георгий Парамонович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.11.1806 ст.

Дочь: Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Ильиных Георгий Парамонович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Елизавета Егоровна

Отец ребёнка: Ильиных Георгий Парамонович

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Дочь: Авдотья Егоровна

Отец ребёнка: Ильиных Георгий Парамонович

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