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(Ильиных) Елизавета Егоровна
(Ильиных) Елизавета Егоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1810
Пол
Женский
Отец
Ильиных Георгий Парамонович
1785 г.р.
Мать
(Ильиных) Агафья
Вычислено 1785 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Вычислено 1810
Отец:
Ильиных Георгий Парамонович
Мать:
Агафья
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