(Ильиных) Елизавета Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Елизавета Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810

Пол

Женский

Отец

1785 г.р.

Мать

Вычислено 1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Ильиных Георгий Парамонович

Мать: Агафья

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