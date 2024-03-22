Егор Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Дмитрий Тихонов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анастасия Егорова
Мать ребёнка: Матрена Федорова
ГАКО Ф.200, оп.3, д.538 РС Левашовской волости 1834
Рождение ребёнка
1819
Сын: Николай Егоров
Мать ребёнка: Матрена Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Федорова
ГАКО Ф.200, оп.14, д.143 РС Левашовской волости 1850
Смерть
1835
ГАКО Ф.200, оп.14, д.143 РС Левашовской волости 1850