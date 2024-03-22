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Егор Дмитриев

Место рождения

Буслаки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1788 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Дмитрий Тихонов

Мать: не указана

Буслаки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анастасия Егорова

Мать ребёнка: Матрена Федорова

Буслаки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО Ф.200, оп.3, д.538 РС Левашовской волости 1834
Рождение ребёнка
1819

Сын: Николай Егоров

Мать ребёнка: Матрена Федорова

Буслаки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Федорова

ГАКО Ф.200, оп.14, д.143 РС Левашовской волости 1850
Смерть
1835
Буслаки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО Ф.200, оп.14, д.143 РС Левашовской волости 1850
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