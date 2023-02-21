Дмитрий Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Федотов Тихон Тимофеев
Мать: Федотова Жена Федотова
Ждем РС 1795
Рождение ребёнка
1788
Сын: Егор Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Николай Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
ГАКО Ф.200, оп.14, д.143 РС Левашовской волости 1850
Рождение ребёнка
1800
Сын: Иван Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
ГАКО Ф.200, оп.14, д.143 РС Левашовской волости 1850
Смерть
1834