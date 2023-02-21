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Дмитрий Тихонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Федотов Тихон Тимофеев

Мать: Федотова Жена Федотова

Ждем РС 1795
Рождение ребёнка
1788

Сын: Егор Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Буслаки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Николай Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Буслаки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО Ф.200, оп.14, д.143 РС Левашовской волости 1850
Рождение ребёнка
1800

Сын: Иван Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Буслаки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО Ф.200, оп.14, д.143 РС Левашовской волости 1850
Смерть
1834
Буслаки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
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