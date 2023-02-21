Матрена Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анастасия Егорова

Отец ребёнка: Егор Дмитриев

Буслаки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГАКО Ф.200, оп.3, д.538 РС Левашовской волости 1834
Рождение ребёнка
1819

Сын: Николай Егоров

Отец ребёнка: Егор Дмитриев

Буслаки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Дмитриев

ГАКО Ф.200, оп.14, д.143 РС Левашовской волости 1850
Смерть
Неизвестно
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