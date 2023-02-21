Матрена Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анастасия Егорова
Отец ребёнка: Егор Дмитриев
ГАКО Ф.200, оп.3, д.538 РС Левашовской волости 1834
Рождение ребёнка
1819
Сын: Николай Егоров
Отец ребёнка: Егор Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Дмитриев
ГАКО Ф.200, оп.14, д.143 РС Левашовской волости 1850
Смерть
Неизвестно