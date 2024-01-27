Марченко (Заплюйсвечко) Просковья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарченко (Заплюйсвечко) Просковья Владимировна

Марченко (Заплюйсвечко) Просковья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1912

Дата смерти

12.01.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1912

Отец: Заплюйсвечко Владимир

Мать: Заплюйсвечко Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
09.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марченко Яков Калистратович

Рождение ребёнка
18.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марченко Яков Калистратович

Рождение ребёнка
07.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марченко Яков Калистратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Марченко Яков Калистратович

Смерть
12.01.1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close