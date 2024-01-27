Марченко (Заплюйсвечко) Просковья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1912
Дата смерти12.01.1989
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1912
Рождение ребёнка
09.02.1938
Рождение ребёнка
18.04.1940
Рождение ребёнка
07.01.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Марченко Яков Калистратович
Смерть
12.01.1989