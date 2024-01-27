Заплюйсвечко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заплюйсвечко Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1912

Дочь: Марченко Просковья Владимировна

Мать ребёнка: Заплюйсвечко Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиренко Татьяна

Мать ребёнка: Заплюйсвечко Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осовина Матрёна

Мать ребёнка: Заплюйсвечко Антонина Николаевна

Смерть
1928
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