Заплюйсвечко Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1912
Дочь: Марченко Просковья Владимировна
Мать ребёнка: Заплюйсвечко Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиренко Татьяна
Мать ребёнка: Заплюйсвечко Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осовина Матрёна
Мать ребёнка: Заплюйсвечко Антонина Николаевна
Смерть
1928