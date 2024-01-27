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Марченко Яков Калистратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1906

Дата смерти

16.06.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

1889 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1906

Отец: Марченко Калистрат Абрамович

Мать: Марченко Софья Ивановна

Рождение ребёнка
09.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марченко Просковья Владимировна

Рождение ребёнка
18.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марченко Просковья Владимировна

Рождение ребёнка
07.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марченко Просковья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Марченко Просковья Владимировна

Смерть
16.06.1984
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