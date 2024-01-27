Марченко Яков Калистратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1906
Дата смерти16.06.1984
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1906
Рождение ребёнка
09.02.1938
Рождение ребёнка
18.04.1940
Рождение ребёнка
07.01.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Марченко Просковья Владимировна
Смерть
16.06.1984