Марченко Калистрат Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марченко Абрам
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.03.1906
Сын: Марченко Яков Калистратович
Мать ребёнка: Марченко Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Иван Калистратович
Мать ребёнка: Марченко Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысова Вера Калистратовна
Мать ребёнка: Марченко Софья Ивановна
Смерть
1934