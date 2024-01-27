Марченко Калистрат Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Калистрат Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марченко Абрам

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.03.1906

Сын: Марченко Яков Калистратович

Мать ребёнка: Марченко Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Иван Калистратович

Мать ребёнка: Марченко Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысова Вера Калистратовна

Мать ребёнка: Марченко Софья Ивановна

Смерть
1934
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