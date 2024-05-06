Зенков Виктор Корнилович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зенков Виктор Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зенков Корнил Иванович

Мать: Зенкова (Подойницына) Фёкла Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зенков Алексей Викторович

Мать ребёнка: Зенкова (Астраханцева) Альбина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкова Альбина Николаевна

Рождение ребёнка
20.12.1974

Дочь: Зенкова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Зенкова (Астраханцева) Альбина Николаевна

Знаменка, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.08.1983

Сын: Зенков Николай Викторович

Мать ребёнка: Зенкова (Астраханцева) Альбина Николаевна

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