Зенкова (Подойницына) Фёкла Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зенкова (Подойницына) Фёкла Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зенкова Любовь Корниловна

Отец ребёнка: Зенков Корнил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зенкова Зинаида Корниловна

Отец ребёнка: Зенков Корнил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зенков Сергей Корнилович

Отец ребёнка: Зенков Корнил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зенков Николай Корнилович

Отец ребёнка: Зенков Корнил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зенков Виктор Корнилович

Отец ребёнка: Зенков Корнил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенков Корнил Иванович

Смерть
Неизвестно

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