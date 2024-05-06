Зенкова Ольга Викторовна 20.12.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зенкова Ольга Викторовна

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Место рождения

Знаменка, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

20.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1974

Отец: Зенков Виктор Корнилович

Мать: Зенкова (Астраханцева) Альбина Николаевна

Знаменка, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочев Виктор Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Беломестново, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
До 2000 г. жила в с.Знаменка Нерчинского района, Читинской области
Рождение ребёнка
17.06.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочев Виктор Михайлович

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