Зенкова Ольга Викторовна
Место рождения
Дата рождения20.12.1974
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Беломестново, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
До 2000 г. жила в с.Знаменка Нерчинского района, Читинской области
Рождение ребёнка
17.06.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочев Виктор Михайлович