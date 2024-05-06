Зенкова (Астраханцева) Альбина Николаевна 27.09.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зенкова (Астраханцева) Альбина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1951

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1951

Отец: Казанцев Николай Егорович

Мать: Астраханцева Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зенков Алексей Викторович

Отец ребёнка: Зенков Виктор Корнилович

Место жительства
Неизвестно
Знаменка, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.12.1974

Дочь: Зенкова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Зенков Виктор Корнилович

Знаменка, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.08.1983

Сын: Зенков Николай Викторович

Отец ребёнка: Зенков Виктор Корнилович

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