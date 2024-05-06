Зенкова (Астраханцева) Альбина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1951
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зенков Алексей Викторович
Отец ребёнка: Зенков Виктор Корнилович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1974
Дочь: Зенкова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Зенков Виктор Корнилович
Рождение ребёнка
23.08.1983
Сын: Зенков Николай Викторович
Отец ребёнка: Зенков Виктор Корнилович