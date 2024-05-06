Казанцев Николай Егорович 15.12.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казанцев Николай Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1913

Дата смерти

15.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотухина Вера Николаевна

Мать ребёнка: Астраханцева Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Астраханцева Ксения Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцева Ксения Андреевна

Знаменка, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
27.09.1951

Дочь: Зенкова (Астраханцева) Альбина Николаевна

Мать ребёнка: Астраханцева Ксения Андреевна

Смерть
15.03.1991
Знаменка, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

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