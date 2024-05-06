Казанцев Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1913
Дата смерти15.03.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотухина Вера Николаевна
Мать ребёнка: Астраханцева Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Астраханцева Ксения Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1951
Дочь: Зенкова (Астраханцева) Альбина Николаевна
Мать ребёнка: Астраханцева Ксения Андреевна
Смерть
15.03.1991