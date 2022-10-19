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Макаров Анатолий Глебович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Макаров Глеб Владимирович

Мать: Макарова (Чижева) Евгения Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: (Тимонина) Наталья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макаров Анна Александровна

Далматово, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
01.07.1934

Сын: Макаров Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: (Тимонина) Наталья Яковлевна

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Макаров Валерий Анатольевич

Мать ребёнка: Макаров Анна Александровна

Смерть
1978
Далматово, Далматовский муниципальный район, Курганская область

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