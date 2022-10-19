Макаров Анатолий Глебович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1934
Сын: Макаров Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: (Тимонина) Наталья Яковлевна
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1943
Сын: Макаров Валерий Анатольевич
Мать ребёнка: Макаров Анна Александровна
Смерть
1978