Макарова (Чижева) Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Сын: Макаров Владимир Глебович
Отец ребёнка: Макаров Глеб Владимирович
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1906
Сын: Макаров Анатолий Глебович
Отец ребёнка: Макаров Глеб Владимирович
Рождение ребёнка
09.01.1910
Отец ребёнка: Макаров Глеб Владимирович
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1923