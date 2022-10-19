Макарова (Чижева) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Чижева) Евгения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808

Сын: Макаров Владимир Глебович

Отец ребёнка: Макаров Глеб Владимирович

Рождение
1875

Отец: Tchijoff Ivan (Ivan Gavrilovitvh)

Мать: Tchijoff (Blokhine) Eudoxie (Evdokiïa Filipovna)

Рождение ребёнка
1906

Сын: Макаров Анатолий Глебович

Отец ребёнка: Макаров Глеб Владимирович

Рождение ребёнка
09.01.1910

Сын: Макаров Глеб Глебович

Отец ребёнка: Макаров Глеб Владимирович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1923

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