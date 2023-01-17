(Тимонина) Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1901
Дата смерти20.05.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1901
Отец: Тимонин Яков Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1934
Сын: Макаров Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Макаров Анатолий Глебович
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель химии
Развод
Неизвестно
Смерть
20.05.1982
Пушкин, Царскосельский уезд