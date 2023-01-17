(Тимонина) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тимонина) Наталья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1901

Дата смерти

20.05.1982

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1901

Отец: Тимонин Яков Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1934

Сын: Макаров Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Макаров Анатолий Глебович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель химии
Развод
Неизвестно

Муж: Макаров Анатолий Глебович

Смерть
20.05.1982
Пушкин, Царскосельский уезд
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