Макаров Глеб Владимирович
Место рождения
Дата рождения02.11.1874
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Сын: Макаров Владимир Глебович
Мать ребёнка: Макарова (Чижева) Евгения Ивановна
Рождение
02.11.1874
Рождение ребёнка
1906
Сын: Макаров Анатолий Глебович
Мать ребёнка: Макарова (Чижева) Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
09.01.1910
Мать ребёнка: Макарова (Чижева) Евгения Ивановна
Смерть
1918