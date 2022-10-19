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Макаров Глеб Владимирович

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

02.11.1874

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808

Сын: Макаров Владимир Глебович

Мать ребёнка: Макарова (Чижева) Евгения Ивановна

Рождение
02.11.1874

Отец: Макаров Владимир Егорович

Мать: Макарова (Ушакова) Надежда Афанасьевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Макаров Анатолий Глебович

Мать ребёнка: Макарова (Чижева) Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
09.01.1910

Сын: Макаров Глеб Глебович

Мать ребёнка: Макарова (Чижева) Евгения Ивановна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1918

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