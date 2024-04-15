Бородин Дмитрий Измайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1849
Сын: Бородин Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Бородина Катерина Егоровна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Бородин Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Бородина Катерина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно