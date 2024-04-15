Бородин Дмитрий Измайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Дмитрий Измайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Бородин Измайло Иванович

Мать: Бородина Катерина Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Бородин Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Бородина Катерина Егоровна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Бородин Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Бородина Катерина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина Катерина Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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