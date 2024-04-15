Бородина Катерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина Катерина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Бородин Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бородин Дмитрий Измайлович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Бородин Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Бородин Дмитрий Измайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Дмитрий Измайлович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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