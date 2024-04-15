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Бородина Катерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Бородин Аксен Измайлович

Отец ребёнка: Бородин Измайло Иванович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Авдотья Измайловна

Отец ребёнка: Бородин Измайло Иванович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Авдотья Измайловна

Отец ребёнка: Бородин Измайло Иванович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Бородин Дмитрий Измайлович

Отец ребёнка: Бородин Измайло Иванович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Варвара Измайловна

Отец ребёнка: Бородин Измайло Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородин Измайло Иванович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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