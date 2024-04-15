Бородина Катерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Бородин Измайло Иванович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Авдотья Измайловна
Отец ребёнка: Бородин Измайло Иванович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Авдотья Измайловна
Отец ребёнка: Бородин Измайло Иванович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Бородин Дмитрий Измайлович
Отец ребёнка: Бородин Измайло Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Варвара Измайловна
Отец ребёнка: Бородин Измайло Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно