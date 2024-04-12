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Рябов Дмитрий Яковлевич

Место рождения

Попово, город областного значения Бор, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1685 г.р.

Мать

Около 1676 г.р.

Жена

Около 1716 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: Рябов Яков

Мать: Рябова Ирина Андреевна

Попово, город областного значения Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Рябов Козма Дмитриевич

Мать ребёнка: Рябова Ульяна Игнатьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Ульяна Игнатьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Смерть
Неизвестно
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