Рябов Дмитрий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: Рябов Яков
Мать: Рябова Ирина Андреевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Рябова Ульяна Игнатьевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Ульяна Игнатьевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Смерть
Неизвестно