Болембах (Болембах) Пелагея Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болембах (Болембах) Пелагея Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Давыд

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болембах Лев

Отец ребёнка: Болембах Борис Вульфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яновская (Болембах) Раиса

Отец ребёнка: Болембах Борис Вульфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдович (Болембах) Сара

Отец ребёнка: Болембах Борис Вульфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыгальницкая (Болембах) Екатерина

Отец ребёнка: Болембах Борис Вульфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петулова (Болембах) Евгения (Шейна)

Отец ребёнка: Болембах Борис Вульфович

Рождение ребёнка
25.12.1889

Сын: Болембах Иоссер (Иосиф)

Отец ребёнка: Болембах Борис Вульфович

Рождение ребёнка
10.01.1904

Дочь: Гуревич (Болембах) Надежда

Отец ребёнка: Болембах Борис Вульфович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Болембах Израиль Борисович

Отец ребёнка: Болембах Борис Вульфович

Смерть
1929

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