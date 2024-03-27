Яновская (Болембах) Раиса
Место рожденияПетровск Забайкальский, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1916
Дочь: Федотова (Яновская) Елена (Лия)
Отец ребёнка: Яновский Вианимин
Смерть
Неизвестно