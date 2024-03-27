Яновская (Болембах) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яновская (Болембах) Раиса

Место рождения

Петровск Забайкальский, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

1916 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болембах Борис Вульфович

Мать: Болембах (Болембах) Пелагея Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яновский Вианимин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яновский Вианимин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яновский Вианимин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яновский Вианимин

Рождение ребёнка
19.11.1916

Дочь: Федотова (Яновская) Елена (Лия)

Отец ребёнка: Яновский Вианимин

Смерть
Неизвестно

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