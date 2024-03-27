Яновский Вианимин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яновский Вианимин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1916 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яновская (Болембах) Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яновская (Болембах) Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яновская (Болембах) Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яновская (Болембах) Раиса

Рождение ребёнка
19.11.1916

Дочь: Федотова (Яновская) Елена (Лия)

Мать ребёнка: Яновская (Болембах) Раиса

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