Болембах Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болембах Лев

Место рождения

Петровск Забайкальский, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болембах Борис Вульфович

Мать: Болембах (Болембах) Пелагея Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болембах Песя (Панна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болембах Песя (Панна)

Рождение ребёнка
13.04.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болембах Песя (Панна)

Смерть
Неизвестно

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