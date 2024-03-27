Гуревич (Болембах) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич (Болембах) Надежда

Место рождения

с. Шаралдай в Мухоршибирском районе Бурятии.

Дата рождения

10.01.1904

Дата смерти

08.08.1985

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1864 г.р.

Муж

1902 г.р.
1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1904

Отец: Болембах Борис Вульфович

Мать: Болембах (Болембах) Пелагея Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берман Соломон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуревич Абрам

Рождение ребёнка
08.02.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуревич Абрам

Рождение ребёнка
15.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуревич Абрам

Рождение ребёнка
03.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Берман Соломон

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
08.08.1985
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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